Выборы

Выборы

13:17 07.11.2020

Нардеп от "Слуги народа" отказался от мандата в связи с избранием мэром

1 мин читать
Нардеп от "Слуги народа" отказался от мандата в связи с избранием мэром

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост городского головы Надворной (Ивано-Франковская обл.).

Фотокопию заявления он опубликовал на странице в Facebook.

Депутат отметил, что во время работы в Верховной Раде "сердцем и душой всегда был в своем родном крае".

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Андрийовича на выборах городского головы Надворной проголосовали 7097 избирателей (62,24%).

И.о. городского головы, секретарь горсовета Тарас Пекарский в выборах не участвовал.

Теги: #нардеп #мэр #надворная

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мэр Броваров заявляет о попытке фальсификации выборов

Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

Во втором туре выборов городского головы Херсона встретятся нардеп и экс-мэр

Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября

Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

Глава ФГИ обвинил нардепа от "Слуги народа" в "противозаконном давлении" на Фонд

Нардеп от "Слуги народа" Ясько заболела COVID-19

Во втором туре выборов мэра Ужгорода примут участие действующий мэр и кандидат от "Слуги народа"

Второй тур выборов мэра Ровно состоится 22 ноября - "Опора"

Мэром Ковеля на Волыни стал корреспондент – ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

В Николаевской области известны результаты выборов глав всех городских громад, в областном центре - второй тур

В "Голосе" заявляют о фальсификации со стороны Киевской областной ТИК по Фастову на выборах в Киевоблсовет

Турчинов: "Евросолидарность" - единственная политсила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины

Кулеба и Сийярто согласились перевернуть страницу, связанную с вмешательством Будапешта в украинские выборы

Кличко поблагодарил киевлян за выраженное на выборах доверие

В Киевсовет прошли семь партий

ТИК должны до конца дня установить результаты выборов, но срока подачи этих данных в ЦИК нет

Во Львовский облсовет прошли 9 партий

Олег Филимонов лидирует среди кандидатов в мэры Одессы по количеству потраченных средств, указанных в финотчете - "Опора"

Садовый готов к дебатам с Синюткой на UA: Львов на условиях телеканала

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА