Выборы

Выборы

11:56 07.11.2020

В Николаевской области известны результаты выборов глав всех городских громад, в областном центре - второй тур

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В Николаевской области известны результаты выборов глав всех городских громад, в областном центре - второй тур

Николаевская городская территориальная избирательная комиссия установила результаты выборов городского головы Николаева и объявила дату повторного голосования - 22 ноября.

Как сообщила гражданская сеть "Опора", ни один из шести кандидатов на пост мэра Николаева не набрал более 50% голосов. Во втором туре встретятся действующий городской голова Александр Сенкевич (от партии "Пропозиция") и Владислав Чайка (от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь").

Согласно протоколу городской территориальной избирательной комиссии, за Сенкевича проголосовали 38654 избирателя (38,94%), за Чайку - 29095 (29,31%).

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, во всех городских громадах Николаевской области, кроме областного центра, уже установлены результаты выборов голов. В частности, в городах Новый Буг, Новая Одесса и Очаков переизбрали действующих мэров.

Теги: #николаев #выборы #второй_тур

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