Выборы

Выборы

10:51 07.11.2020

В "Голосе" заявляют о фальсификации со стороны Киевской областной ТИК по Фастову на выборах в Киевоблсовет

1 мин читать
В "Голосе" заявляют о фальсификации со стороны Киевской областной ТИК по Фастову на выборах в Киевоблсовет

В партии "Голос" заявляют, что Киевская областная территориальная избирательная комиссия (ТИК) прибегла к фальсификации по округу в Фастове на выборах в Киевский областной совет, изменив данные по количеству голосов.

"Киевская областная ТИК решила своим голосованием утвердить фальсификацию по Фастову. Причем рисуют цифры с разницей в тысячи (!!!) голосов", - написал заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк на странице в Facebook 6 ноября.

Он привел следующие показатели после "уточнения": Партия национального эгоизма получила минус 912 голосов; "Слуга народа" - плюс 565; "За майбутнє" +564; ОПЗЖ -2417; "Батькивщина" +1261; "Европейская солидарность" +215. Недействительных бюллетеней стало на 921 больше.

"И партии "Голос" на 16059 избирателей показали лишь 47 голосов...", - обратил внимание Железняк.

Нардеп выложил в Facebook фотокопии оригинального и уточненного протоколов.

"Конечно, на жалобы никто не реагирует. Конечно, оригиналы УИК показывают совсем другие цифры. Конечно, "уточненные" протоколы случайно сделаны под копирку одной рукой...", - прокомментировал он.

Железняк сообщил, что в "Голосе" намерены обжаловать эти действия в суде.

Теги: #киевская_область #тик #голос #фальсификация

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ТИК должны до конца дня установить результаты выборов, но срока подачи этих данных в ЦИК нет

Рада в пятницу, скорее всего, назначит только одного судью КС – нардеп от "Голоса" Юрчишин

Первый замглавы комитета Рады по организации госвласти называет осуществление подготовленного плана для ТКГ нереальным

В строительном магазине в Киевской области произошел взрыв: два человека пострадали

"Голос" заявляет о фальсификациях на двух участках в Обухове и будет требовать пересчета голосов

"Голос" не поддержит законопроект о госбюджете-2021 - Железняк

В Киевской области женщину убили из-за денег, полученных за продажу дома - полиция

60% госпитализированных с Covid-19 в Киевской области находятся на кислородной поддержке, 34 человека на аппаратах ИВЛ – глава обладминистрации

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении кворума в КС с 12 до 17 человек

Главы фракций Рады согласны вернуться к первой редакции закона об е-декларирования – "Голос"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Николаевской области известны результаты выборов глав всех городских громад, в областном центре - второй тур

Турчинов: "Евросолидарность" - единственная политсила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины

Кулеба и Сийярто согласились перевернуть страницу, связанную с вмешательством Будапешта в украинские выборы

Мэр Броваров заявляет о попытке фальсификации выборов

Кличко поблагодарил киевлян за выраженное на выборах доверие

В Киевсовет прошли семь партий

Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

Во Львовский облсовет прошли 9 партий

Олег Филимонов лидирует среди кандидатов в мэры Одессы по количеству потраченных средств, указанных в финотчете - "Опора"

Садовый готов к дебатам с Синюткой на UA: Львов на условиях телеканала

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА