В "Голосе" заявляют о фальсификации со стороны Киевской областной ТИК по Фастову на выборах в Киевоблсовет

В партии "Голос" заявляют, что Киевская областная территориальная избирательная комиссия (ТИК) прибегла к фальсификации по округу в Фастове на выборах в Киевский областной совет, изменив данные по количеству голосов.

"Киевская областная ТИК решила своим голосованием утвердить фальсификацию по Фастову. Причем рисуют цифры с разницей в тысячи (!!!) голосов", - написал заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк на странице в Facebook 6 ноября.

Он привел следующие показатели после "уточнения": Партия национального эгоизма получила минус 912 голосов; "Слуга народа" - плюс 565; "За майбутнє" +564; ОПЗЖ -2417; "Батькивщина" +1261; "Европейская солидарность" +215. Недействительных бюллетеней стало на 921 больше.

"И партии "Голос" на 16059 избирателей показали лишь 47 голосов...", - обратил внимание Железняк.

Нардеп выложил в Facebook фотокопии оригинального и уточненного протоколов.

"Конечно, на жалобы никто не реагирует. Конечно, оригиналы УИК показывают совсем другие цифры. Конечно, "уточненные" протоколы случайно сделаны под копирку одной рукой...", - прокомментировал он.

Железняк сообщил, что в "Голосе" намерены обжаловать эти действия в суде.