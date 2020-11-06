Мэр Броваров заявляет о попытке фальсификации выборов

Нынешний городской голова Броваров (Киевская обл.) Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко – Еднисть"), который вышел во второй тур выборов, заявляет о попытке фальсификации выборов из-за истории с нумерацией бюллетеней и контрольных талонов, он считает причастным к этому своего конкурента – представителя партии "Слуга народа" Дмитрия Ратникова.

"Есть для вас важная информация - в Броварах произошла дерзкая попытка фальсификации местных выборов", - написал Сапожко на странице в соцсети Facebook в пятницу.

Он напомнил, что 25 октября, во время голосования в Броварах, стало известно, что на бюллетенях и контрольных талонах к ним по выборам депутатов Броварского городского совета и мэра проставлены уникальные номера. Это значит, что, сопоставив бюллетень и контрольный талон, можно установить волеизъявление избирателей, то есть проверить, кто за кого голосовал.

По словам мэра, это одна из грязных избирательных технологий, применяемая при подкупе избирателей, чтобы "заказчик" мог проконтролировать "купленный" голос.

Сапожко утверждает, что заказчиком печати бюллетеней выступила Броварская городская территориальная избирательная комиссия, а напечатали их в типографии ООО "Новий друк", принадлежащей, по его данным, семье кандидата на пост городского головы Броваров и №1 в избирательном списке от "Слуги народа".

"Эта информация стала известна в рамках уголовного производства, которое открыто по факту нарушения тайны голосования. Броварчанам хорошо известна типография "Новий друк". Это давний "семейный" бизнес семьи Ратникова. Ее основателем является отчим Дмитрия - Клименко Владимир", - написал нынешний мэр.

По словам Сапожко, следствие продолжается, ключевым остаются вопросы: кто инициировал нумерацию бюллетеней и почему глава ТИК от "Слуги народа" единолично определила ответственным за выполнение договора на изготовление бюллетеней члена ТИК Сергея Бровко от партии "За майбутнє".

Он напомнил, что пятница, 6 ноября, - последний день, когда ТИК должна установить итоги голосования.

"Я как кандидат на пост городского головы и наша политическая партия "Команда Игоря Сапожко – Еднисть" стоит на позиции, что выборы депутатов Броварского городского совета и городского головы, которые состоялись 25 октября, не были должным образом организованы и проведены именно по вине Броварской городской ТИК. Насколько нынешний состав ТИК готов принять законное решение по этому поводу, узнаем уже сегодня", - подчеркнул Сапожко и заверил, что защитит выбор жителей Броваров.

По информации Центральной избирательной комиссии, 22 ноября состоится второй тур выборов в Броварах.

По данным СМИ, Сапожко набрал 45% голосов избирателей, Ратников – 15%.