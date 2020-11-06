Выборы

Выборы

16:38 06.11.2020

Кличко поблагодарил киевлян за выраженное на выборах доверие

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Кличко поблагодарил киевлян за выраженное на выборах доверие

Городской голова Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам и новоизбранным депутатам Киевского городского совета после объявления о его переизбрании на пост.

"Я хочу поблагодарить киевлян, которые выразили мне доверие и избрали мэром в первом туре выборов. Это большая честь для меня и большая ответственность. Ответственность за то, как будет развиваться наш город и как будут жить его жители. Я благодарен всем киевлянам, которые пришли на участки, за кого бы они не голосовали. Я и в дальнейшем буду работать ради интересов всех киевлян. Ради преобразований и изменений в Киеве", - пообещал Кличко в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook.

Он также призвал депутатов Киевсовета нового созыва продемонстрировать пример работы в интересах жителей города.

"Я также обращаюсь к новоизбранным депутатам Киевсовета. Эти выборы были сложными и прошли в непростых условиях - пандемия коронавируса, кризис экономики, большое разочарование в обществе. И сегодня новый Киевсовет должен показать пример работы в интересах людей, которые его выбрали. В интересах киевлян и столицы, несмотря на политическую принадлежность депутатов и их амбиции. Безответственным будет торговаться за должности, рассказывать, кто лучший и более заслуженный", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, городской избирательный комитет Киева официально заявил о победе Кличко на выборах мэра в первом туре. Его поддержал 365 161 избиратель, что составляет 50,52% принявших участие в голосовании

В городской совет столицы по итогам выборов прошли семь партий - "Евросолидарность" получила 20,52% голосов избирателей, "УДАР" - 19,98%, "Еднисть Александра Омельченко" - 8,74%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,81%, "Слуга народа" - 7,53%, "Батькивщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%.

Теги: #кличко #победа #благодарность

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