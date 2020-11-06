Выборы

Выборы

15:01 06.11.2020

ТИК должны до конца дня установить результаты выборов, но срока подачи этих данных в ЦИК нет

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ТИК должны до конца дня установить результаты выборов, но срока подачи этих данных в ЦИК нет

Территориальные избирательные комиссии (ТИК) должны до конца суток пятницы, 6 ноября, установить результаты местных выборов, затем обнародовать их в местных печатных СМИ, на сайте совета или ТИК, а также сообщить о результатах Центральной избирательной комиссии. Однако дедлайна для подачи данных в ЦИК нет, разъяснили в Центризбиркоме.

"Закон не предусматривает сроков предоставления информации территориальными комиссиями в ЦИК. Их задача - уложиться в дедлайны по установлению результатов выборов. После установления результатов ТИК должны обнародовать их в местных печатных СМИ, на сайте соответствующего совета или ТИК и отправить сообщение о результатах выборов в ЦИК", - говорится в сообщении ЦИК на странице в Facebook.

При этом в ЦИК обратили внимание на то, что большинство ТИК направили им сообщения о результатах выборов. Некоторые ТИК пока не прислали результаты, но "это не значит, что они их не установили".

Местные выборы в Украине прошли 25 октября. Повторное голосование в ряде городов назначено на 15 и 22 ноября.

Теги: #результаты #цик #выборы #тик

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