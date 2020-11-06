Выборы

Выборы

13:52 06.11.2020

Во Львовский облсовет прошли 9 партий

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Во Львовский облсовет прошли 9 партий

Львовская областная территориальная избирательная комиссия подвела итоги голосования в областной совет, согласно которым в новый состав прошли 9 политических партий, сообщил член областного избиркома Николай Щур.

"291 час потребовался для того, чтобы установить результаты выборов депутатов Львовского областного совета… но такова реальность Избирательного кодекса", – написал Щур на странице в соцсети Фейсбук.

Он также представил таблицу с данными подсчета протоколов с 2122 участков. Согласно этим данным, первое место на выборах во Львовский областной совет заняла "Европейская солидарность", набравшая 30,82% голосов.

На втором месте партия "Слуга народа" – 9,4%, "Самопомич" – 8,71%, ВО "Батькивщина" – 7,39%, "Голос" – 6,56%, ВО "Свобода" – 6,05%, Народный Рух Украины – 5,8%, Украинская Галицкая партия набирает 5,66%, "За майбутнє" – 5,24%.

Всего в голосовании на выборах в областной совет 25 октября приняли участие 772616 избирателей.

Теги: #львов #результаты #выборы #облсовет

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