Олег Филимонов лидирует среди кандидатов в мэры Одессы по количеству потраченных средств, указанных в финотчете - "Опора"

Одесская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала промежуточные финансовые отчеты 10-ти из 23 кандидатов на пост городского головы Одессы: по состоянию на 5 ноября есть соответствующие данные от Максима Болдина, Сергея Варламова, Эдуарда Гурвица, Сергея Калинчука, Сергея Кивалова, Петра Обухова, Юрия Печерского, Николая Скорика, Олега Филимонова и Евгения Червоненко.

Согласно анализу отчетов, проведенному гражданской сетью "Опора", больше всего средств на избирательную кампанию (из тех, кто отчитался) потратил Олег Филимонов (от партии "Слуга народа") - более 3 млн грн. Собрал более 49 тыс. грн, но на момент подачи отчета (15 октября) не потратил из избирательного фонда ни копейки кандидат от "Европейской солидарности" Петр Обухов.

Николай Скорик потратил более 1 млн 878 тыс. грн, Сергей Калинчук - 1 млн 838 тыс. грн, Евгений Червоненко - 1 млн 412 тыс. грн.

Значительно меньшие затраты у остальных кандидатов среди отчитавшихся: Сергей Кивалов сообщил о 923 тыс. грн, Эдуард Гурвиц - о 513 тыс. грн, Максим Болдин - 106 тыс. грн, Юрий Печерский - 80 тыс. грн, Сергей Варламов - 41 тыс. грн.

Кандидаты Гурвиц, Кивалов, Обухов, Скорик и Филимонов отчитались о поступлении добровольных взносов от физических лиц. Другие кандидаты или пополняли избирательные фонды самостоятельно, или этим занимались партийные организации.

Больше всего средств на использование средств массовой информации направил Скорик (более 1 млн 241 тыс. грн), на втором месте - Червоненко (819 тыс. грн), третье место - у Калинчука (792 тыс. грн).

Агитация в Интернете дороже всего обошлась Филимонову (450 тыс. грн), на втором месте - Скорик (348 тыс. грн), на третьем - Червоненко (336 тыс. грн).

В графе отчета "Другие услуги" наибольшую сумму указал Филимонов - 1 млн 566 тыс. грн, львиная доля которых приходится на размещение агитационных материалов на билбордах, еще 144 тыс. грн ушло на услуги почтовой связи. Также значительная сумма на "другие услуги" у Калинчука (815 тыс. грн), большая часть которой потрачена на размещение печатной агитационной продукции на носителях наружной рекламы.

Как известно, в Одессе 15 ноября состоятся повторные выборы городского головы, во втором туре примут участие нынешний мэр Геннадий Труханов (выдвиженец партии "Доверяй делам") и кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Николай Скорик.