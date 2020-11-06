Садовый готов к дебатам с Синюткой на UA: Львов на условиях телеканала

Действующий мэр Львова Андрей Садовый готов к участию в дебатах со своим оппонентом - кандидатом от партии "Европейская солидарность" Олегом Синюткой - на площадке UA: Львов на условиях, которые предлагает общественный вещатель.

"Я получил приглашение от Суспильного телевидения - они предлагают 18 числа (ноября - ИФ) провести дебаты. Мы дали согласие. Честно говоря, это правильно. (...) Я готов выполнить те условия, которые будет ставить Суспильне телевидение, которое пригласило меня 18 числа на дебаты - и я приду, точка", - сказал он в интервью Zaxid.Net 5 ноября.

Что касается позиции Синютки, который утверждает, что эти дебаты не соответствуют избирательному законодательству, Садовый выразил мнение, что это "какое-то желание убежать". "А чего бояться? Я иду, Олег должен прийти, нормально проведем дебаты. Есть ко мне вопросы - пусть задает. (...) пусть не боится, пусть приходит", - пригласил мэр своего оппонента на дебаты.

Относительно трактовки Синюткой теледебатов как одной из форм агитации, за которую каждый кандидат должен заплатить из избирательного фонда, Садовый отметил: "Суспильне телевидение утверждает, что это бесплатно. Они не рассматривают это как избирательную агитацию - они рассматривают это как свою общественную миссию… Они финансируются за наши с вами налоги, поэтому это правильно. А это всё крутить, перекручивать... это какое-то желание уйти от ответственности".

Мэр также отметил, что не имеет "никаких замечаний" к предложению общественного вещателя: "Какой они формат определят, на это я соглашусь".

Как сообщалось, во Львове второй тур местных выборов состоится 22 ноября. За пост мэра будут бороться Садовый (получил 91131 голос, или 40,09%) и Синютка (70682 голоса, или 31,1%).

Синютка настаивает на том, что участие в дебатах на UA: Львов должно быть оплачено кандидатами. В то же время общественный вещатель не согласен с такой позицией, охарактеризовав свой проект как собственный формат, участие в котором не оплачивается за счет избирательных фондов.