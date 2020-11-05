Выборы

Выборы

18:30 05.11.2020

Во втором туре выборов городского головы Херсона встретятся нардеп и экс-мэр

1 мин читать
Во втором туре выборов городского головы Херсона встретятся нардеп и экс-мэр

Херсонская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов городского головы областного центра, согласно которым в городе состоится второй тур с участием Игоря Колыхаева и Владимира Сальдо.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на данные протокола комиссии, во второй тур выборов выходят народный депутат (группа "За майбутнє"), заместитель главы парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Игорь Колыхаев (от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити!") и бывший мэр Херсона (2002-2012), руководитель Херсонской городской общественной ассоциации строителей и инвесторов "Будинвестсоюз" Владимир Сальдо (от партии "Блок Владимира Сальдо").

За Колыхаева проголосовали 22777 избирателей (30,75%). Сальдо получил 12660 голосов поддержки (17,09%).

Всего в выборах городского головы Херсона приняли участие 17 кандидатов.

Нынешний мэр Владимир Миколаенко не баллотировался.

Теги: #мэр #херсон #выборы #второй_тур

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Подсчет голосов в Пенсильвании не завершится до пятницы

Во втором туре выборов городского головы Херсона встретятся нардеп и экс-мэр

Около 60 тыс. американцев проголосовали за Канье Уэста на выборах президента США

Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине

Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября – ЦИК

Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября

ЦИК располагает данными об избрании голов в более чем половине населенных пунктов

"Голос" заявляет о фальсификациях на двух участках в Обухове и будет требовать пересчета голосов

Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Платить или не платить. Синютка и UA: Львов разошлись в определении сути дебатов

ВАКС закрыл "дело Труханова" о недостоверном декларировании согласно решению КС

Блок Кернеса выдвинет кандидата на пост секретаря Харьковского горсовета после консультаций с другими политсилами

До 20 декабря Кернес будет в Харькове, обещает первый вице-мэр

Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - глава МИД

Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

Синютка предлагает Садовому присоединиться к организации дебатов вместе с телерадиокомпаниями

ЦИК обнародовала данные об избрании голов в почти половине населенных пунктов

Кернес избран городским головой Харькова - горизбирком

Чат-бот ЦИК показывает результаты местных выборов в Украине

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА