Выборы

Выборы

15:26 05.11.2020

Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине

1 мин читать
Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине

Эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине необходимо оставить в прошлом и вернуться к предметному разговору по всем вопросам повестки дня отношений двух стран, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я за конструктив, за позитив, но если кто-то из партнеров пересекает красную линию, он сразу будет получать от нас очень сильный пинок, который вытолкают его обратно за красную линию и заставит ее уважать. Я думаю, что мы должны оставить в прошлом этот эпизод с вмешательством в избирательный процесс в Украине", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

По его словам, Украина действовала жестко, потому что речь идет о принципиальном вопросе. "Венгрия сделала свой шаг, мы сделали шаг в ответ. Мы действовали жестко, потому что речь идет о принципиальном вопросе. Я надеюсь, что этот эпизод останется в прошлом, эмоции утихнут, и мы вернемся с венгерскими партнерами к предметному разговору по всем вопросам повестки дня, которых много между Украиной и Венгрией", - пояснил Кулеба.

Как сообщалось, Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области в ходе избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.

Теги: #венгрия #кулеба #выборы #вмешательство

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября – ЦИК

Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября

ЦИК располагает данными об избрании голов в более чем половине населенных пунктов

Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине и вернуться к диалогу

"Голос" заявляет о фальсификациях на двух участках в Обухове и будет требовать пересчета голосов

Кулеба призвал Раду принять решения, которые позволят выйти из кризиса вокруг КС, не потеряв доверие западных партеров

Украина будет и в дальнейшем успешно развивать стратегическое партнерство с США – Кулеба

Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - Кулеба

Кулеба подтвердил информацию о четырех точках разведения на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС закрыл "дело Труханова" о недостоверном декларировании согласно решению КС

Блок Кернеса выдвинет кандидата на пост секретаря Харьковского горсовета после консультаций с другими политсилами

До 20 декабря Кернес будет в Харькове, обещает первый вице-мэр

Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - глава МИД

Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

Синютка предлагает Садовому присоединиться к организации дебатов вместе с телерадиокомпаниями

ЦИК обнародовала данные об избрании голов в почти половине населенных пунктов

Кернес избран городским головой Харькова - горизбирком

Чат-бот ЦИК показывает результаты местных выборов в Украине

ЦИК: Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в четырех городах, 22 ноября – в семи

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА