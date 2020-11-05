Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября

Повторное голосование на выборах мэра в городах Днепр и Кривой Рог (Днепропетровская обл.) назначено на 22 ноября, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Такое решение обусловлено тем, что в обоих городах ни один из кандидатов не набрал 50%+1 голос избирателей.

На сайте Центризбиркома нет данных о том, кто и с какими результатами выходит во второй тур в этих городах.

Кроме того, напомнили в ЦИК, в этот же день второй тур выборов состоится в городах Славянск (Донецкая обл.), Ужгород (Закарпатская обл.), Бровары (Киевская обл.), Львов и Дрогобыч (Львовская обл.), Полтава и Ровно.

На 15 ноября назначено повторное голосование на выборах мэра в городах Луцк (Волынская обл.), Краматорск (Донецкая обл.), Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.), Сумы и Одесса.

В этот же день состоится второй тур выборов городского головы в Украинке (Киевская обл.) – территориальной громаде с количеством избирателей до 75 тыс. Такое решение принято в связи с тем, что по итогам голосования 25 октября два кандидата получили одинаковое количество голосов.

Всего на местных выборах в 2020 году должны быть избранными 370 городских, 431 поселковый и 620 сельских голов.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.