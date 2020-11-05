Выборы

Выборы

12:05 05.11.2020

"Голос" заявляет о фальсификациях на двух участках в Обухове и будет требовать пересчета голосов

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"Голос" заявляет о фальсификациях на двух участках в Обухове и будет требовать пересчета голосов

В партии "Голос" заявляют, что на двух участках в Обухове (Киевская обл.) произошли фальсификации результатов голосования в пользу партии "За майбутнє". "Голос" обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, а также намерен добиваться пересчета голосов.

"Я хочу сейчас заявить о факте фальсификации на выборах. На выборах не в США, не в Неваде, не в Лас-Вегасе, а в Обухове, где вчера на участке представители различных политических сил - "Голоса", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Слуги народа", "УДАРа" - обнаружили факты фальсификации", - цитирует пресс-служба "Голоса" первого заместителя главы комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Романа Лозинского (фракция "Голос").

По его данным, в первичном и уточняющем протоколах результаты партии "За майбутнє" отличаются в 40 голосов. "Эти уточняющие протоколы были незаконно истребованы с участков. Но глава участковой комиссии приходит в территориальную и говорит: это не почерк моего секретаря комиссии, печать у меня стоит в другом месте, это абсолютно поддельный документ. То есть партия "За майбутнє" там получила плюс 40 голосов на двух участках: Музыкальная школа и Яблоневое. Главы комиссии на месте нет, секретаря комиссии на месте нет", - рассказал Лозинский.

Он отметил, что результатом фальсификации стал плюс один мандат одной политической силы и минус один мандат партии "Голос" в Обухове.

Депутат подчеркнул, что в "Голосе" берут ситуацию под свой контроль. "Мы подали соответствующие заявления участников избирательного процесса в правоохранительные органы. Мы будем добиваться и отстаивать пересчет голосов. Мы будем четко указывать на совершенно показательные факты, свидетельствующие о фальсификации выборов. И сейчас в законном порядке будем требовать, чтобы там были установлены результаты законные" - сказал Лозинский.

В настоящее время на сайте Центральной избирательной комиссии отсутствуют данные о результатах голосования на выборах в Обуховский городской совет. Мэром города вновь избран Александр Левченко от партии "Слуга народа".

 

Теги: #обухов #голос #выборы #фальсификация

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