Синютка предлагает Садовому присоединиться к организации дебатов вместе с телерадиокомпаниями

Кандидат на пост мэра Львова от партии "Европейская солидарность", народный депутат Олег Синютка обратился к действующему мэру Андрею Садовому с предложением помочь телекомпаниям организовать дебаты должным образом.

Об этом говорится в письме, которое Синютка направил Садовому, сообщила пресс-служба Львовской территориальной организации "Евросолидарности".

В письме говорится, что новый Избирательный кодекс Украины (в частности статья 49) устанавливает четкие требования к какой-либо форме предвыборной агитации в средствах массовой информации, в том числе к передачам телерадиокомпаний в форме дебатов. Предложенный общественным вещателем UA: Львов формат передачи, по мнению кандидата от "Евросолидарности", не соответствует таким требованиям.

"Хочу обратить ваше внимание на интерес других телерадиокомпаний в проведении дебатов между кандидатами на пост главы Львовской ОТГ. Прошу рассмотреть мое предложение организовать такие дебаты в сотрудничестве с другими телерадиокомпаниями, что наверняка будет способствовать процессу ознакомления жителей нашего города с моей программой и моим видением развития города. Мой штаб готов помочь такой инициативе", - написал Синютка.

Он также отметил, что народный депутат Украины от "Евросолидарности", журналист и медиаменеджер Николай Княжицкий уже выразил свою готовность помочь в организации теледебатов в соответствии со всеми требованиями законодательства. Кандидат предложил Садовому делегировать своего представителя и совместными усилиями приобщиться к организации теледебатов "без нарушения закона ради честной и открытой публичной дискуссии между нами, которую ждут все жители Львова".

Как сообщалось, во Львове второй тур местных выборов состоится 22 ноября. За пост мэра будут бороться Садовый (получил 91131 голос, или 40,09%) и Синютка (70682 голоса, или 31,1%).

Телеканал UA: Львов предложил кандидатам формат теледебатов, который, по мнению Синютки, не соответствует требованиям статьи 49 Избирательного кодекса Украины.