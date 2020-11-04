ЦИК обнародовала данные об избрании голов в почти половине населенных пунктов
Центральная избирательная комиссия располагает результатами выборов городских, поселковых и сельских голов в 662 населенных пунктах Украины.
Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК в среду вечером.
Всего должностей городских, поселковых и сельских голов 1421.
В нескольких областных центрах и крупных городах состоится повторное голосование (15 и 22 ноября).
Известны также результаты избрания 12461 (из 43122) депутата местных советов.