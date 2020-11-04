Выборы

Выборы

18:48 04.11.2020

ЦИК обнародовала данные об избрании голов в почти половине населенных пунктов

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ЦИК обнародовала данные об избрании голов в почти половине населенных пунктов

Центральная избирательная комиссия располагает результатами выборов городских, поселковых и сельских голов в 662 населенных пунктах Украины.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК в среду вечером.

Всего должностей городских, поселковых и сельских голов 1421.

В нескольких областных центрах и крупных городах состоится повторное голосование (15 и 22 ноября).

Известны также результаты избрания 12461 (из 43122) депутата местных советов.

Теги: #результаты #цик #сайт #выборы

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