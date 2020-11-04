Выборы

Выборы

18:14 04.11.2020

Кернес избран городским головой Харькова - горизбирком

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Кернес избран городским головой Харькова - горизбирком

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса.

"Признать избранным Харьковским городским головой... Кернеса Геннадия Адольфовича", - говорится в постановлении комиссии, принятом единогласно на заседании в среду вечером.

Как сообщила глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая, Кернес набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195044 избирателей (60,34%).

На втором месте со значительным отрывом - кандидат от ОПЗЖ, народный депутат Александр Фельдман (14,32% или 46278 голосов), на третьем - глава Харьковской облгосадминистрации, выдвиженец от партии "Слуга народа" Алексей Кучер (7,24% или 23401 голосов).

Всего на пост городского головы Харькова баллотировались 14 кандидатов. Самый низкий результат у представителя "Удара", депутата Харьковского горсовета Георгия Лаговского (0,11% или 349 голосов).

Кернес выигрывает выборы городского головы Харькова третий раз.

В 2010 году он баллотировался от Партии регионов и стал городским головой, получив 30% голосов избирателей, участвовавших в выборах, и опередив ближайшего конкурента, выдвиженца "ВО "Батькивщина" Арсена Авакова на 0,63%.

В 2015 году Кернес баллотировался от партии "Видродження". Его поддержали 65,8% проголосовавших, а ближайшего конкурента, кандидата от "Самопомочи" Тараса Ситенко - 12,3%.

Как сообщалось, Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

3 ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

Теги: #победа #кернес #выборы

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