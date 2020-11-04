Чат-бот ЦИК показывает результаты местных выборов в Украине

Результаты голосования на местных выборах в Украине отныне можно узнать в чат-боте Центральной избирательной комиссии в Telegram или Facebook Messenger.

Как говорится в сообщении ЦИК на странице в Facebook, все данные есть в разделе "Результаты", они обновляются раз в сутки.

"Это быстрее и удобнее", - обратили внимание в Центризбиркоме.

Если результаты выборов в определенном населенном пункте не установлены, то чат-бот дает ответ "Информация отсутствует".

Если состоится второй тур выборов, то указывается "Назначено повторное голосование" и дата.

Чат-бот ЦИК в Telegram: https://t.me/cvk_elections_bot

В Facebook Messenger для получения информации нужно нажать "Отправить сообщение".

В настоящее время на сайте ЦИК обнародованы данные об избрании 643 голов (городских, поселковых и сельских), а также 12250 депутатов местных советов.