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Выборы

15:55 04.11.2020

Кабмин распределил около 590 млн грн бюджетам пяти областей и Киеву на проекты развития громад и территорий

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Кабмин распределил около 590 млн грн бюджетам пяти областей и Киеву на проекты развития громад и территорий

Кабинет министров Украины распределил 588,9 млн грн местным бюджетам пяти областей и Киеву на реализацию приоритетных проектов развития громад и территорий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, будут выделены субвенции на такие проекты:

- областному бюджету Харьковской области на строительство комплекса коммунального некоммерческого предприятия "Областной центр онкологии" в объеме 100 млн грн;

- облбюджету Житомирской области на реконструкцию бункера для установки линейного ускорителя в коммунальном некоммерческом предприятии "Житомирский областной онкологический диспансер" Житомирского облсовета в объеме 4 млн грн;

- облбюджету Черкасской области на строительство дома культуры на 700 мест в Каневе по ул. Энергетиков под Шевченковский культурный центр в объеме 65 млн грн;

- облбюджету Закарпатской области на строительство центра перинатологии, акушерства и гинекологии в Ужгороде в объеме 300 млн грн;

- облбюджету Черкасской области на строительство детского сада по адресу: ул. Героев Днепра, 87, город Черкассы в объеме 79 млн грн;

- облбюджету Киевской области на строительство детского сада-школы 1 степени на 180 учеников по адресу: ул. Школьная, 6, с.Бобрица Киево-Святошинского района в объеме 10 млн грн;

- бюджету Киева на реализацию проекта по термомодернизации гимназии №290 по адресу: ул. Ревуцкого, 13-а, в Дарницком районе в объеме 20,85 млн грн;

- облбюджету Закарпатской области на социально-экономическое развитие области в объеме 10 млн грн.

Теги: #развитие #бюджет #распределение #громады

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