В Славянске и Дрогобыче второй тур выборов мэра состоится 22 ноября – ЦИК

Повторное голосование на выборах городского головы Славянска (Донецкая обл.) и Дрогобыча (Львовская обл.) назначено на 22 ноября, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

На сайте ЦИК пока не указано, кто из кандидатов прошел во второй тур.

Согласно данным Дрогобычской городской территориальной избирательной комиссии, в повторных выборах примут участие самовыдвиженцы Андрей Веселый (гендиректор ООО "Брати") и Тарас Кучма (нынешний мэр Дрогобыча).

Что касается выборов мэра Славянска, то, по информации местных СМИ, во второй тур вышли глава правления ЧАО "Славянский машиностроительный завод" Павел Придворов (от "Оппозиционной платформы – За жизнь") и нынешний городской голова Вадим Лях (от "Оппозиционного блока"). Экс-мэр этого города Неля Штепа, как пишут СМИ, не попала во второй тур.

Всего в настоящее время признаны избранными 559 голов: 121 – городской, 160 – поселковых и 278 – сельских. Кроме того, избраны 10783 депутата местных советов.

В ЦИК напомнили, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.