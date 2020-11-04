Синютку не устроил формат дебатов, предложенный UA: Львов

Кандидат на пост главы Львовской объединенной территориальной громады (ОТГ) от "Европейской солидарности" Олег Синютка получил приглашение от телеканала UA: Львов принять участие в предвыборных теледебатах, однако предложенный формат, по его мнению, противоречит Избирательному кодексу Украины.

"Как гражданин Украины и народный депутат, я не могу позволить деятельность, противоречащую действующему законодательству. Я буду рад, когда вы приведете формат дебатов и вашего предложения в соответствие с требованиями Избирательного кодекса. И с радостью стану участником проекта "Избирательный округ. Дебаты", - написал Синютка в письме в редакцию львовской региональной дирекции АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", сообщила пресс-служба Львовской территориальной организации "Евросолидарности".

По его словам, предложение телеканала UA: Львов и описанный формат телепередачи не соответствуют требованиям статьи 49 Избирательного кодекса Украины. Поэтому проведение дебатов в таком формате является прямым нарушением закона, считает кандидат. При этом он не пояснил, в чем именно усматривает нарушение.

Синютка попросил рассмотреть свое предложение о проведении дебатов согласно требованиям избирательного законодательства и организовать дебаты в сотрудничестве с другими телерадиокомпаниями, "для содействия процессу ознакомления жителей Львова с его программой и видением развития города".

В статье 49 Избирательного кодекса говорится о принципах участия средств массовой информации и информационных агентств в информационном обеспечении выборов.

Другой кандидат на пост главы Львовской ОТГ, действующий мэр Андрей Садовый прокомментировал реакцию Синютки. "Хм", - написал он на странице в Facebook и добавил смайлик "задумчиво".

Во Львове второй тур местных выборов состоится 22 ноября. За пост главы Львовской ОТГ будут соревноваться Садовый (получил 91131 голос, или 40,09%), и Синютка (70682 голоса, или 31,1%).

Общественный вещатель UA: Львов 2 ноября направил приглашение об участии в телевизионных дебатах обоим кандидатам. При этом телеканал заявил о готовности не только выступить независимой площадкой для проведения дебатов, но и предоставить сигнал трансляции заинтересованным СМИ.

Садовый в ответ подтвердил свое согласие на участие в дебатах.