Выборы

Выборы

10:42 04.11.2020

За два месяца с начала избирательной кампании в Украине открыто более 1020 уголовных дел

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За два месяца с начала избирательной кампании в Украине открыто более 1020 уголовных дел

С начала избирательной кампании (с 5 сентября по 4 ноября) в органы Национальной полиции Украины поступило 15790 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства, за этот период начато 1021 уголовное производство.

Как сообщает в среду отдел коммуникации Нацполиции, органы полиции составили 2336 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1021 уголовном производстве: 623 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 398 - связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

В 79 уголовных производствах 97 лицам сообщено о подозрении.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Повторные выборы в некоторых населенных пунктах в настоящее время назначены на 15 и 22 ноября.

Теги: #нарушения #уголовные_дела #выборы

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