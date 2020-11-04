Выборы

Выборы

10:05 04.11.2020

В Черновцах полиция проверяет информацию о недействительных избирательных бюллетенях

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В Черновцах полиция проверяет информацию о недействительных избирательных бюллетенях

В Черновцах сотрудники полиции проверяют информацию об обнаружении 400 недействительных избирательных бюллетеней, сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"3 ноября в полицию поступило сообщение от кандидата в депутаты Черновицкого городского совета о том, что в помещении территориальной избирательной комиссии он обнаружил почти 400 недействительных избирательных бюллетеней, на которых не проставлены отметки участковой избирательной комиссии", - говорится в сообщении областной полиции.

Правоохранители проводят проверку данного факта, по результатам которой примут соответствующее решение.

Теги: #бюллетени #черновцы #полиция #выборы

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