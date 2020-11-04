В Черновцах полиция проверяет информацию о недействительных избирательных бюллетенях

В Черновцах сотрудники полиции проверяют информацию об обнаружении 400 недействительных избирательных бюллетеней, сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"3 ноября в полицию поступило сообщение от кандидата в депутаты Черновицкого городского совета о том, что в помещении территориальной избирательной комиссии он обнаружил почти 400 недействительных избирательных бюллетеней, на которых не проставлены отметки участковой избирательной комиссии", - говорится в сообщении областной полиции.

Правоохранители проводят проверку данного факта, по результатам которой примут соответствующее решение.