Выборы

Выборы

18:30 03.11.2020

МВД подтвердило свой статус гаранта честных выборов в Украине – СМИ

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МВД подтвердило свой статус гаранта честных выборов в Украине – СМИ

Местные выборы прошли честно, прозрачно и при полной безопасности благодаря непредвзятости и равноудалённости правоохранительной системы от всех политических сил.

Речь об этом идёт в статье "Местные выборы-2020: честные, но провальные", опубликованной изданием Gazeta.ua.

"Благодаря чёткой и слаженной работе Национальной полиции, приверженности правоохранителей закону, а не отдельным кандидатам и политическим силам, избирательная кампания прошла максимально честно. Принципиальная позиция главы МВД Авакова, о которой он заявил ещё в начале выборов, действительно позволила сравнять возможности всех участников избирательной гонки. Можно смело говорить о том, что Аваков в очередной раз стал гарантом справедливого голосования в Украине", - говорится в публикации.

Автор отмечает, что фиксировались попытки фальсификаций, однако выявленные нарушения не были системными и существенно не повлияли на результаты выборов.

"В день голосования в полицию поступило пять тысяч заявлений и сообщений о нарушениях, правоохранители открыли 159 уголовных производств и составили 324 административных протокола. Самым распространённым нарушением стало ведение агитации в день выборов (1800 сообщений), далее шли нарушение тайны голосования (274) и подкуп избирателей (209). По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, случаи подкупа были зафиксированы в городе Киеве, Одесской, Запорожской, Николаевской, Киевской областях… Цена голоса – 500 гривень", - подчёркивается в статье.

Последние местные выборы также продемонстрировали, что ни у одной большой политической силы нет одинаковой поддержки на общенациональном уровне.

"А это новая угроза раскола общества и оглушительно громкий сигнал для парламента… Возможно, вскоре МВД и Нацполиции в очередной, а точнее – внеочередной раз придётся стать на стражу справедливых выборов. Когда Зеленский распустит Раду и запустит процесс парламентских выборов, его первым союзником и гарантом честных выборов снова станет Аваков, который уже неоднократно показал своё умение честно и качественно обеспечивать чистоплотность избирательного процесса, тем самым защищая право волеизъявления каждого гражданина", - подчёркивает автор.

Теги: #аваков #оценка #мвд #выборы

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