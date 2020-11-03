Выборы

Выборы

17:47 03.11.2020

Во втором туре выборов мэра Ужгорода примут участие действующий мэр и кандидат от "Слуги народа"

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Во втором туре выборов мэра Ужгорода примут участие действующий мэр и кандидат от "Слуги народа"

В Ужгороде (Закарпатская обл.) состоится повторное голосование на выборах городского головы, лидером избирательной гонки является действующий мэр, самовыдвиженец Богдан Андриив, на втором месте - кандидат от партии "Слуга народа" Виктор Щадей.

Как сообщила во вторник гражданская сеть "Опора" со ссылкой на данные Ужгородской городской территориальной избирательной комиссии, второй тур состоится 22 ноября.

По результатам выборов действующий мэр Андриив получил 9185 голосов избирателей, на втором месте - кандидат от "Слуги народа" Щадей (6485 голосов). Третье место занял бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк (5309 голосов).

В состав Ужгородского городского совета вошли шесть политических партий, преодолевших 5% барьер: "Рідне Закарпаття" (2814 голосов, 8,33%), "Слуга народа" (3894, 11,52%), ВО "Батькивщина" (4244, 12,56%), "Европейская солидарность" (2722, 8,05%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (2784, 8,24%), "Партія твого міста" (2524 голоса, 7,47%).

Теги: #ужгород #мэр #второй_тур #выборы

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