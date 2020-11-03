Выборы

Выборы

16:58 03.11.2020

ЦИК признала победителей выборов городских, поселковых и сельских голов почти в 400 населенных пунктах

1 мин читать
ЦИК признала победителей выборов городских, поселковых и сельских голов почти в 400 населенных пунктах

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вторник, 3 ноября, установила результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 392 населенных пунктах.

Согласно обнародованным на сайте ЦИК данным, признаны победившими на выборах 91 городской голова, 108 - поселковых и 193 - сельских.

В настоящее время известно, что повторные выборы городского головы состоятся в Краматорске (15 ноября) и Львове (22 ноября), а также в нескольких других крупных городах.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.

Теги: #результаты #цик #мэры #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК признала победителей выборов городских, поселковых и сельских голов почти в 400 населенных пунктах

Второй тур выборов мэра Ровно состоится 22 ноября - "Опора"

День президентских выборов наступил в США, открываются избирательные участки

Киевский горизбирком располагает результатами 56% избирательных участков в Киеве

Киевский горизбирком располагает результатами 56% избирательных участков в столице

Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов в городской совет: победила "Евросолидарность"

Депутаты от "Евросолидарности", "Самопомочи", "Голоса", "Варты" и "Свободы" вошли в состав Львовского горсовета

UA: ЛЬВОВ пригласил на дебаты кандидатов в мэры Львова, Садовый планирует принять участие

В Луцке пройдет второй тур выборов мэра, в Ивано-Франковске переизбрали Марцинкива

В Луцке пройдет второй тур выборов мэра, в Ивано-Франковске переизбрали Марцинкива

ПОСЛЕДНЕЕ

Информация о смерти Кернеса не соответствует действительности - горсовет

После выборов в Украине посольство Германии наладит более тесные контакты с мэрами – посол

Мэром Ковеля на Волыни стал корреспондент – ЦИК

Второй тур выборов мэра Краматорска назначен на 15 ноября

ЦИК получила данные о результатах выборов в 212 местных советах

ОАСК отказал в удовлетворении 20 исков от партии "Победа Пальчевского" по выборам в Киеве

Бойченко вновь избрали мэром Мариуполя

В Украинке на Киевщине состоится второй тур выборов мэра, в Обухове и Бахмаче переизбрали городских голов

65% кандидатов в депутаты Киевсовета не подали финотчеты - горизбирком

Промежуточные данные по выборам в Киеве озвучат 3 ноября – глава горизбиркома

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА