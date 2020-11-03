Информация о смерти Кернеса не соответствует действительности - горсовет

Информация о смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса, распространенная во вторник днем анонимными телеграм-каналами, не соответствует действительности, утверждает директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"Он жив и идет на поправку. Когда он вылетал из Харькова (на лечение в немецкую клинику "Шарите" - ИФ), у него было 70% поражения легких. Сейчас у него COVID-19 уже нет, но легкие надо заставить работать в нормальном режиме. Как только врачи будут довольны работой легких, он сразу возвращается", - сказал Сидоренко корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Позднее друг Кернеса - бизнесмен Павел Фукс в своем телеграм-канале сообщил, что общался с ним во вторник. "Очередные враги Харькова и независимой Украины распространяют слухи о гибели моего друга Геннадия Кернеса. Всё это циничная ложь. Я только что разговаривал с ним", - написал он.

Ранее Харьковский горсовет уже распространял заявление с опровержением сообщений о смерти Кернеса, появившихся накануне в соцсетях и местных пабликах.

У Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.