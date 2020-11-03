Второй тур выборов мэра Ровно состоится 22 ноября - "Опора"

Повторное голосование на выборах городского головы Ровно назначено на 22 ноября, поскольку лидер мэрской гонки - кандидат от партии "Рівне разом" Виктор Шакирзян - набрал 19,84% голосов.

Как сообщила во вторник гражданская сеть "Опора", результаты выборов городского головы обнародовала Ровенская городская территориальная избирательная комиссия на заседании 2 ноября.

Согласно данным, за Шакирзяна отдали свой голос 12411 избирателей (19,84%). Александра Третьяка ("Европейская солидарность") поддержал 10591 избиратель (16,93%).

За пост мэра Ровно боролись 16 кандидатов.