Выборы

Выборы

13:25 03.11.2020

Киевский горизбирком располагает результатами 56% избирательных участков в столице

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Киевский горизбирком располагает результатами 56% избирательных участков в столице

Киевская городская территориальная избирательная комиссия уже учла результаты 56% избирательных участков в столице.

"На сегодняшний день Киевская городская комиссия приняла и учла ведомости с 7 территориальных избирательных округов. Всего территориальных избирательных округов у нас 13, и уже по 7 мы имеем результаты по выборам киевского городского головы и Киевсовета", - сказал заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов на пресс-конференции во вторник.

По предварительным данным, лидирующую позицию в выборах городского головы занимает действующий мэр Виталий Кличко.

"Если говорить по цифрам, то на сегодняшний день уже учтен результат по 56% избирательным участкам в городе Киев", - пояснил он.

Таким образом уже учтены голоса 386 тыс. человек из 691 тыс. киевских избирателей.

25 октября в Киеве прошли выборы мэра и депутатов горсовета.

Теги: #киев #результаты #промежуточные #выборы

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