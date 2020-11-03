Депутаты от "Евросолидарности", "Самопомочи", "Голоса", "Варты" и "Свободы" вошли в состав Львовского горсовета

Партия "Европейская солидарность" стала победителем выборов в совет Львовской объединенной территориальной громады (ОТГ), набрав 31,25% голосов (68704 избирателя), указано в итоговом протоколе Львовского теризбиркома, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

На втором месте – партия "Самопомич" (19,43%, 42787 голосов), на третьем - партия "Голос" (8,9%, 19621). Также в новый состав совета Львовской ОТГ вошли представители партии "Варта" – 6,96% (15324) и ВО "Свобода" – 6,85% (15097).

Таким образом, в новой каденции совета "Евросолидарность" будут представлять 26 депутатов, "Самопомич" – 17, "Голос" – 8, "Варту" – 7 и ВО "Свободу" – 6.

Как сообщалось, на выборах головы Львовской ОТГ в первом туре победитель не определился. Во второй тур вышли нынешний мэр Андрей Садовый от "Самопомочи" и Олег Синютка от "Евросолидарности". Второй тур выборов назначен на 22 ноября.