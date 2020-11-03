Выборы

Выборы

12:05 03.11.2020

UA: ЛЬВОВ пригласил на дебаты кандидатов в мэры Львова, Садовый планирует принять участие

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UA: ЛЬВОВ пригласил на дебаты кандидатов в мэры Львова, Садовый планирует принять участие

Общественный вещатель UA: ЛЬВОВ 2 ноября направил приглашение об участии в телевизионных дебатах обоим кандидатам на пост главы Львовской объединенной территориальной громады (ОТГ), которые прошли во второй тур выборов. Городской голова Львова Андрей Садовый заявил о готовности принять участие в дебатах.

"Поскольку объявлены официальные результаты голосования в 1-м туре и назначена дата второго тура, мы можем теперь уже официально пригласить Андрея Садового и Олега Синютку к участию в дебатах. Тем более, оба претендента уже неоднократно публично выражали готовность к такой встрече", - отметила продюсер Львовского филиала "Суспильного" Ирина Сандуляк.

Общественный вещатель UA: ЛЬВОВ готов не только выступить независимой площадкой для проведения дебатов, но и предоставить сигнал трансляции заинтересованным медиа.

Садовый отреагировал на это приглашение. "Получил от Суспильне Львов официальное приглашение на дебаты. Уже говорил, что участие обязательно приму", - написал он на своей странице в Facebook.

Мэр ждет определения даты проведения дебатов. "Нам есть о чем поговорить. Встретимся в эфире", - добавил он.

Как известно, второй тур на выборах главы Львовской ОТГ назначен на 22 ноября. Участие примут два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов по результатам голосования 25 октября, - действующий мэр и кандидат от партии "Самопомич" Андрей Садовый (91131 голос, или 40,09%) и народный депутат Украины, кандидат от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка (70682 голоса, или 31,1%).

Теги: #приглашение #выборы #львов #дебаты #второй_тур

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