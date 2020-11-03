Выборы

Выборы

10:07 03.11.2020

После выборов в Украине посольство Германии наладит более тесные контакты с мэрами – посол

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После выборов в Украине посольство Германии наладит более тесные контакты с мэрами – посол

Посольство Германии в Украине наладит еще более тесные контакты с мэрами украинских городов после проведения местных выборов в Украине, поскольку в связи с децентрализацией решения по инвестициям, инвестиционным проектам будут приниматься на местах, отмечает посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен.

"У нас всегда были, а сейчас будут еще более тесные контакты с мэрами, потому что из-за децентрализации решения по инвестициям, инвестиционным проектам будут приниматься на местах. Немецкие компании заинтересованы больше инвестировать здесь. До эпидемии коронавируса мы видели, что из Германии поступало все больше и больше вопросов по инвестициям, хотя сейчас есть небольшое затишье", - сказала Фельдхузен в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Посол объяснила, что есть довольно много немецких компаний, у которых производство в Индии или Китае, но в начале локдауна они видели, как сложно было получить произведенные там товары, и уже рассматривают Украину как возможное место производства, например, лекарств, потому что в Украине есть развитый фармацевтический сектор.

"Думаю, дальше мы будем еще больше в контакте с мэрами, чтобы понимать, где есть идеальные условия для немецких компаний. Поэтому посольство будет также следить, как они относятся к правилам игры. Наши компании не хотят ничего особенного, а только одинаковых правил игры для всех. Мы будем смотреть, эти мэры несправедливо поддерживают, например, компании друзей или действительно лучших претендентов на инвестиции. Я лично хочу повышать уровень немецких инвестиций, потому что это просто печально, что в этом плане почти ничего не было сделано в последние годы", - отметила Фельдхузен.

Теги: #контакты #посол #мэры #германия

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