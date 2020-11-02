Мэром Ковеля на Волыни стал корреспондент – ЦИК

Городским головой Ковеля (Волынская обл.) избран корреспондент филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) – региональной дирекции UA: Волынь – Игорь Чайка (выдвиженец партии "За майбутнє").

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Чайку отдали голоса 3019 избирателей (16,59%). Его конкурент Олег Унига (от партии "Слуга народа") получил 2935 голосов (16,13%).

Нынешний мэр Ковеля Олег Киндер (от ВО "Батькивщина") набрал 1554 голоса (8,54%, 6-е место).