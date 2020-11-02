Второй тур выборов мэра Краматорска назначен на 15 ноября

Повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы Краматорска (Донецкая обл.) состоится в воскресенье, 15 ноября, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Ранее было установлено, что в этом городе пройдет второй тур выборов, так как самовыдвиженца Александра Гончаренко поддержали 19390 горожан (48,61%), а нынешний мэр Краматорска Андрей Панков получил 15056 голосов (37,75%).

Кроме того, в понедельник стало известно, что повторное голосование на выборах мэра пройдет в Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.). Согласно данным на сайте ЦИК, самовыдвиженец Владимир Мельниченко получил 10048 голосов (40,47%), а выдвиженец от ВО "Свобода" Михаил Поситко – 8803 (35,46%). Дата второго тура пока не определена.

Нынешний мэр Каменец-Подольского Михаил Симашкевич в этот раз не баллотировался.

Местные выборы в Украине прошли 25 октября.