ЦИК получила данные о результатах выборов в 212 местных советах
Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер 2 ноября установила результаты выборов депутатов 212 местных советов, признаны избранными 4757 депутатов.
Такие данные обнародованы на сайте ЦИК в понедельник вечером.
Признаны избранными 117 депутатов четырех районных советов, 751 - городских советов, 1166 - поселковых и 2723 - сельских советов.
Всего избирались депутаты 1577 местных советов.
Также в настоящее время установлены результаты выборов 264 городских, поселковых и сельских голов.