ЦИК получила данные о результатах выборов в 212 местных советах

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер 2 ноября установила результаты выборов депутатов 212 местных советов, признаны избранными 4757 депутатов.

Такие данные обнародованы на сайте ЦИК в понедельник вечером.

Признаны избранными 117 депутатов четырех районных советов, 751 - городских советов, 1166 - поселковых и 2723 - сельских советов.

Всего избирались депутаты 1577 местных советов.

Также в настоящее время установлены результаты выборов 264 городских, поселковых и сельских голов.