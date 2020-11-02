Выборы

Выборы

18:43 02.11.2020

ЦИК получила данные о результатах выборов в 212 местных советах

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ЦИК получила данные о результатах выборов в 212 местных советах

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер 2 ноября установила результаты выборов депутатов 212 местных советов, признаны избранными 4757 депутатов.

Такие данные обнародованы на сайте ЦИК в понедельник вечером.

Признаны избранными 117 депутатов четырех районных советов, 751 - городских советов, 1166 - поселковых и 2723 - сельских советов.

Всего избирались депутаты 1577 местных советов.

Также в настоящее время установлены результаты выборов 264 городских, поселковых и сельских голов.

Теги: #результаты #цик #выборы

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