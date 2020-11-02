ОАСК отказал в удовлетворении 20 исков от партии "Победа Пальчевского" по выборам в Киеве

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить исковые требования кандидатов в депутаты Киевского горсовета от партии "Победа Пальчевского" и кандидата на пост мэра Андрея Пальчевского, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Суд, рассмотрев иски, где заявителями указаны кандидаты в депутаты в Киевский горсовет от Киевской городской организации политической партии "Победа Пальчевского, а также кандидат на должность мэра Андрей Пальчевский, принял: отказать в удовлетворении исковых требований, поскольку истцами не предоставлены суду никакие доказательства, свидетельствующие о возможных нарушениях ответчиками требований Избирательного кодекса, о которых говорится в исках", - сказано в сообщении на сайте суда.

Как отмечается, истцы не предоставили в суд и материалы дела не содержат никаких доказательств фиксирования истцами или их официальными наблюдателями указанных ими нарушений со стороны ответчиков, в частности, актов о нарушении требований Избирательного кодекса Украины.

"Также истцами не предоставлены в суд доказательства о нарушении порядка установления итогов голосования на местных выборах, не предоставлены доказательства представления ими замечаний при составлении и подписании протокола подсчета голосов", - пояснили в суде.

Как сообщалось, в Окружной административный суд Киева поступило 20 избирательных исков. Среди требований было указано: признать противоправными действия Деснянской, Подольской, Печерской, Шевченковской, Днепровской, Голосеевской, Дарницкой, Соломенской, Святошинской, Оболонской районных в городе Киеве ТИК. Также суд просили установить, что очередные выборы киевского городского головы и депутатов в Киевский городской совет 25 октября не состоялись.