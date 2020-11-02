65% кандидатов в депутаты Киевсовета не подали финотчеты - горизбирком

Глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова констатирует, что значительная часть кандидатов в депутаты Киевского городского совета не подали вовремя финансовые отчеты.

"Вчера был крайний срок подачи финансовых отчетов. (...) Кандидатов в депутаты всего 2197. 128 открыли счета, о чем они сообщили. 633 подали заявление о несоздании избирательного фонда. 1436 (примерно 65% - ИФ) - проигнорировали требование: никакого информирования", - рассказала Королькова на онлайн-брифинге в понедельник.

Относительно партий и кандидатов на пост киевского городского головы она привела следующие данные: подали отчеты 21 партия и девять кандидатов в мэры. "Заявление о неоткрытии счета избирательного фонда подали пять кандидатов. Не подали заявления о несоздании избирательного фонда шесть кандидатов", - добавила Королькова.

Как известно, до 1 ноября включительно (не позднее чем на 7-й день после дня голосования) распорядитель средств накопительного счета избирательного фонда местной организации партии, распорядитель средств текущего счета избирательного фонда кандидата подает в ТИК окончательный финансовый отчет.