Выборы

Выборы

15:37 02.11.2020

65% кандидатов в депутаты Киевсовета не подали финотчеты - горизбирком

1 мин читать
65% кандидатов в депутаты Киевсовета не подали финотчеты - горизбирком

Глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова констатирует, что значительная часть кандидатов в депутаты Киевского городского совета не подали вовремя финансовые отчеты.

"Вчера был крайний срок подачи финансовых отчетов. (...) Кандидатов в депутаты всего 2197. 128 открыли счета, о чем они сообщили. 633 подали заявление о несоздании избирательного фонда. 1436 (примерно 65% - ИФ) - проигнорировали требование: никакого информирования", - рассказала Королькова на онлайн-брифинге в понедельник.

Относительно партий и кандидатов на пост киевского городского головы она привела следующие данные: подали отчеты 21 партия и девять кандидатов в мэры. "Заявление о неоткрытии счета избирательного фонда подали пять кандидатов. Не подали заявления о несоздании избирательного фонда шесть кандидатов", - добавила Королькова.

Как известно, до 1 ноября включительно (не позднее чем на 7-й день после дня голосования) распорядитель средств накопительного счета избирательного фонда местной организации партии, распорядитель средств текущего счета избирательного фонда кандидата подает в ТИК окончательный финансовый отчет.

Теги: #киев #кандидаты #финотчеты #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Украинке на Киевщине состоится второй тур выборов мэра, в Обухове и Бахмаче переизбрали городских голов

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 55,5% - КГГА

Промежуточные данные по выборам в Киеве озвучат 3 ноября – глава горизбиркома

Промежуточные данные по выборам в Киеве озвучат 3 ноября – глава горизбиркома

Райкович переизбран мэром Кропивницкого

ОПЗЖ обжалует в суде результаты выборов в Мариупольский горсовет

ОПЗЖ обжалует в суде результаты выборов в Мариупольский горсовет

Введение строгого карантина в Киеве будет крайней мерой – Кличко

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 больных коронавирусом, больницы заполнены на 73% - КГГА

ЦИК признала победителей выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойченко вновь избрали мэром Мариуполя

Мэр Кропивницкого сохранил свой пост

ЦИК признала победителей выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте

Новый мэр Белгород-Днестровского Одесской области заболел COVID-19

В Мукачево полицейский выстрелил в себя на дежурстве в теризбиркоме

Полиция открыла почти тысячу уголовных дел с начала избирательной кампании в Украине

Евгения Кулеба: мы рассчитываем на поддержку прогрессивных сил Киевсовета

Второй тур выборов главы Львовской ОТГ назначен на 22 ноября

"Слуга народа" в Киевсовете готова сотрудничать с прогрессивными партиями – Евгения Кулеба

ЦИК признала победителями выборов городских, поселковых и сельских голов в 108 населенных пунктах

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА