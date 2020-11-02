Выборы

Выборы

15:14 02.11.2020

Промежуточные данные по выборам в Киеве озвучат 3 ноября – глава горизбиркома

1 мин читать
Промежуточные данные по выборам в Киеве озвучат 3 ноября – глава горизбиркома

Районные избирательные комиссии уже подали в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) оригиналы протоколов голосования на выборах в столице, промежуточные результаты будут озвучены во вторник, 3 ноября, сообщила глава горизбиркома Валентина Королькова.

"Обработано уже - сдали 9 территориальных избирательных комиссий. Сегодня на 14 часов заявила свой приезд десятая территориальная избирательная комиссия, Святошинская, которая включает 10-й и 11-й округа. Все остальные за выходные приехали и сдали", - рассказала Королькова на онлайн-брифинге в понедельник.

По ее данным, у Подольской районной ТИК (округ 9) была задача уточнить протоколы - "они уточнили и привезли".

"Шевченковский, Деснянский и Голосеевский - (передано - ИФ) на уточнение, они еще поработают", - добавила Королькова.

Она анонсировала обнародование промежуточных данных во вторник: "Все данные по цифрам будут объявлены завтра Ниловым Николаем Викторовичем, заместителем главы городской территориальной избирательной комиссии... Промежуточные данные утвержденные будут обнародованы завтра в 13 часов".

Теги: #комиссия #киев #данные #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Украинке на Киевщине состоится второй тур выборов мэра, в Обухове и Бахмаче переизбрали городских голов

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 55,5% - КГГА

65% кандидатов в депутаты Киевсовета не подали финотчеты - горизбирком

Промежуточные данные по выборам в Киеве озвучат 3 ноября – глава горизбиркома

Райкович переизбран мэром Кропивницкого

ОПЗЖ обжалует в суде результаты выборов в Мариупольский горсовет

ОПЗЖ обжалует в суде результаты выборов в Мариупольский горсовет

Введение строгого карантина в Киеве будет крайней мерой – Кличко

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 больных коронавирусом, больницы заполнены на 73% - КГГА

ЦИК признала победителей выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойченко вновь избрали мэром Мариуполя

Мэр Кропивницкого сохранил свой пост

ЦИК признала победителей выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте

Новый мэр Белгород-Днестровского Одесской области заболел COVID-19

В Мукачево полицейский выстрелил в себя на дежурстве в теризбиркоме

Полиция открыла почти тысячу уголовных дел с начала избирательной кампании в Украине

Евгения Кулеба: мы рассчитываем на поддержку прогрессивных сил Киевсовета

Второй тур выборов главы Львовской ОТГ назначен на 22 ноября

"Слуга народа" в Киевсовете готова сотрудничать с прогрессивными партиями – Евгения Кулеба

ЦИК признала победителями выборов городских, поселковых и сельских голов в 108 населенных пунктах

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА