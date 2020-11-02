Выборы

Выборы

13:54 02.11.2020

Мэр Кропивницкого сохранил свой пост

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Мэр Кропивницкого сохранил свой пост

Кропивницкая городская территориальная избирательная комиссия в понедельник объявила результаты голосования на выборах мэра областного центра, согласно которым победил нынешний городской голова Андрей Райкович.

Согласно данным, обнародованным на странице Кропивницкого городского совета в Facebook, Райковича (выдвиженец партии "Пропозиция") поддержали 27839 жителей города, что составляет 53,53% от общего количества принявших участие в голосовании.

Второй результат - у Артема Стрижакова (партия "Перспектива города", директор ООО "Цифро маркет"), за которого проголосовали 10338 человек.

Теги: #кропивницкий #мэр #результаты

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