Выборы

Выборы

13:04 02.11.2020

ОПЗЖ обжалует в суде результаты выборов в Мариупольский горсовет

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ОПЗЖ обжалует в суде результаты выборов в Мариупольский горсовет

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" подала в Донецкий окружной административный суд иск, в котором обжалует результаты выборов в Мариупольский городской совет.

"Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" в избирательных комиссиях Мариуполя сверили первоначальные данные протоколов с мокрыми печатями от участковых избирательных комиссий с результатами, установленными районными избирательными комиссиями. Было определено, что районная комиссия на десятках участков "перебросила" часть голосов "Блока Вадима Бойченко" партии "Слуга народа", которую в Мариуполе возглавляет ближайшая соратница и зам действующего мэра Бойченко - Ксения Сухова", - сообщается на сайте ОПЗЖ.

В партии утверждают, что в итоговом протоколе территориальной избирательной комиссии с установленными результатами выборов в Мариуполе также содержится ряд неточностей. Во-первых, участковым избиркомам выдано на 341 бюллетень больше, чем их было напечатано в типографии. Это 0,42% голосов, которые оказались у "Слуги народа", чтобы дать возможность партии преодолеть проходной барьер.

Согласно 100% обработанных протоколов с мокрыми печатями от участковых комиссий, за "Слугу народа" проголосовало 4,75% горожан, в итоговом протоколе у партии 5,1%.

Кроме того, в протоколе с установленными итоговыми результатами выборов в горсовет Мариуполя сумма процентов голосов, отданных за все партии, составляет 99,94%.

"Собрав всю доказательную базу, "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась с иском в Донецкий окружной административный суд о фальсификации результатов выборов в Мариуполе. Мы требуем полного пересчета голосов и честного установления результатов голосования мариупольцев", - сказано в сообщении ОПЗЖ.

В Мариупольский горсовет должны быть избраны 54 депутата. Официальных данных о результатах выборов на сайте Центральной избирательной комиссии в настоящее время нет.

Теги: #мариуполь #иск #выборы #опзж

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