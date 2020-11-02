В Мукачево полицейский выстрелил в себя на дежурстве в теризбиркоме

В Мукачево (Закарпатская обл.) во время дежурства на территориальной избирательной комиссии (ТИК) полицейский местного отдела полиции выстрелил в себя, его прооперировали в больнице, угрозы жизни нет, сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"В Мукачево во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 1 ноября около пяти часов утра во время суточного дежурства на ТИК в Мукачево. Огнестрельное ранение получил 29-летний сотрудник Мукачевского отдела полиции.

"Раненого госпитализировали в медучреждение, его прооперировали, жизни правоохранителя в настоящее время угроз нет", - добавили в полиции.

По данному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия.