Евгения Кулеба: мы рассчитываем на поддержку прогрессивных сил Киевсовета

Эксклюзивное интервью первого номера избирательного списка партии “Слуга народа” в Киевсовет Евгении Кулебы агентству “Интерфакс-Украина”

Довольны ли вы результатами выборов в Киевский городской совет?

Я довольна, что у нас будет двенадцать депутатов, и мы будем работать на результат. Наши депутаты - это люди профессиональные, с лидерскими способностями и все настроены на сбалансированную командную работу.

А вы своих коллег по будущей фракции давно знаете?

С большинством познакомилась в ходе избирательной кампании. И сейчас, исходя из полученной конфигурации будущей фракции, стараемся найти баланс.

И на днях уже было заседание фракции?

Мы просто собирались. Это не было заседанием, идет подсчет голосов, и до сих пор нет официально объявленных результатов выборов. После того, как это произойдет, мы будем собираться уже официально.

Мы пока озвучили предварительный результат выборов, по нескольким коллегам результаты окончательные еще неизвестны, потому что на территориальных избирательных комиссиях “боролись” буквально за каждый голос.

На данный момент нашу команду - политическую силу “Слуга народа” - на выборах в Киевсовет поддержали 51773 избирателя. Конечно, всегда хочется, чтобы результат был еще лучше...

Насколько я понимаю, именно вы возглавите фракцию “Слуга народа” в Киевсовете?

Я - первый номер, лидер списка партии “Слуга народа” на выборах. Но пока еще рано говорить, кто будет главой фракции. Я не могу сейчас отвечать за всех моих коллег. Это же политика. Мы будем коллективно принимать решение, исходя из общего интереса. Думаю, выйдем на решение этого вопроса уже после того, как начнет свою работу Киевсовет (это недели через две-три).

Главная моя позиция состоит в том, что мы должны работать, как команда. Слаженно, с огромным уважением к компетенции, таланту, к профессиональным способностям друг друга. В нашей команде объединились люди, которые знают, как работать и как достичь результата и что важно - мы готовы работать вместе.

У меня есть опыт работы с людьми - я уже семь лет руковожу общественной организацией “Город-Сад” и я очень хорошо понимаю, как управлять и в чем успех коллектива. Когда ты знаешь и понимаешь, где у кого сильная сторона, а где слабая, когда люди как пазл дополняют друг друга и это приводит к синергии - вот в этом сила! Настроена, что мы, как команда, будем работать следующие пять лет.

Благодарна избирателям и всей нашей команде, которая в предвыборный период очень активно работала “в полях”, тем коллегам, которые, к сожалению, не стали депутатами. И очень надеюсь, что командный дух, который мы все почувствовали во время избирательной кампании, останется и наши коллеги, которые, к сожалению, не прошли в Киевсовет, будут нас поддерживать.

Чем ваша команда намерена заниматься в ближайшее время и в отдаленной перспективе? Какими будут ваши первые шаги в Киевсовете?

Еще во время предвыборной кампании мы заявляли, что цель нашей фракции - слаженная стратегическая работа. Нам интересны и важны глобальные вопросы, глобальные изменения в городе и мы разрабатываем стратегию и тактику, исходя из нашей программы. Будем показывать и быстрые результаты, будем работать и на глобальный результат.

Абсолютно точно, что мы будем активно обсуждать вопросы нового генерального плана Киева. Нам нужно привлечь, как можно больше киевлян и экспертов к его доработке и проголосовать за этот тот документ. Ведь Генплан столицы один из основоположных документов и его актуальность важна, как никогда.

Новый качественный Генплан урегулирует многие вопросы и снимет напряжение по таким проблемам, как незаконные застройки.

И знаете, что самое интересное?! Вся наша команда во время избирательной кампании собирала пожелания людей, поэтому мы понимаем и знаем запросы киевлян - их, в частности, волнует состояние жилья, заторы на дорогах. И с этими проблемами мы тоже хотим и готовы работать системно. Это относится, в том числе, и к транспортной модели Киева, которая существует с 2015 года, однако есть вопросы с эффективностью ее использования.

Мы также будем развивать микрорайоны столицы, чтобы минимизировать в Киеве существующую маятниковую систему, когда утром все с левого берега едут на правый на работу, а потом вечером с работы - домой - с правого берега - на левый. И это одна из причин пробок на дорогах. Данную проблему поможет решить развитие микрорайона. Чтобы человек мог и детей в школу и детский садик отвести, и на работу в свой офис пешком ходить, а еще наслаждаться культурой, получать образование - и все это в рамках микрорайона. Вот такие глобальные цели.

Плюс, конечно, и развитие общественного транспорта. Абсолютно очевидная задача, которую тоже будем решать и это наша стратегическая цель - убрать маршрутки с улиц Киева. Понятно, мы не можем пообещать, что уже завтра маршрутки исчезнут с улиц столицы... Но будет разработана стратегия, определимся с тактикой. Мы покажем, как будем работать в данном направлении.

У вас фракция небольшая и вам сложно будет провести какое-то свое решение на пленарном заседании Киевсовета, нужна будет при голосовании поддержка других фракций. С кем вы собираетесь сотрудничать, с кем уже наладили отношения?

Обязательного требования создания коалиции нет. Конечно, мы сейчас уже думаем, с кем сотрудничать. Мне пока сложно назвать конкретные партии, все еще идут переговоры. Абсолютно точно, что мы будем действовать в интересах Киева и киевлян, и будем объединяться с прогрессивными партиями, депутатами, которые будут поддерживать наши предложения.

А с кем категорически не будете взаимодействовать?

Мне трудно себе представить сотрудничество с ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За жизнь" - ИФ).

Перед выборами проходила информация в СМИ о возможном создании в Киевсовете большинства, в которое войдут "Слуга народа", "Батькивщина" и "Удар". Это соответствует действительности?

Писали много и во время выборов, и сейчас очень много пишут. Есть разные гипотезы, предположения, мы все должны понимать, что это тяжелые переговоры, которые идут в политической плоскости.

Повторюсь - будем ситуативно объединяться с прогрессивными депутатами, которые будут поддерживать наши решения в интересах киевлян.

Я, кстати, очень надеюсь, что и после выборов интерес к местной политике останется таким же, как был во время выборов, когда к тебе приковано огромное внимание журналистов, приглашают на эфиры, берут интервью. Но проходят выборы, ты уже делаешь реальные шаги, принимаешь какие-то решения, а к ним, к сожалению, уже меньший интерес, если это не какой-то скандал...

А какие у вас взаимоотношения с мэром Киева Виталием Кличко?

Деловые. Я, конечно, знаю мэра, я в Киеве занимала достаточно активную позицию.

Уверена, любые политические силы и политики должны объединять усилия и действовать в интересах киевлян и столицы.

Я знаю, Киевсовет - это тяжелая работа на скорости, при этом на тебя ложится огромная ответственность. Представляете, под микроскопом будут наблюдать за тобой и твоей деятельностью все предстоящие пять лет.

И мне действительно очень хочется сделать что-то полезное для Киева, потому что это сфера моей профессиональной деятельности.

Чего я категорически не хочу? Чтобы Киевсовет превращали исключительно в политическую платформу.

Текст: Елена Савченко