Выборы

Выборы

19:58 01.11.2020

"Слуга народа" в Киевсовете готова сотрудничать с прогрессивными партиями – Евгения Кулеба

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"Слуга народа" в Киевсовете готова сотрудничать с прогрессивными партиями – Евгения Кулеба

Будущая фракция партии "Слуга народа" в Киевском городском совете рассчитывает на поддержку всех прогрессивных сил нового состава представительного органа, заявляет первый номер избирательного списка этой политсилы в Киевсовет Евгения Кулеба.

"Абсолютно точно, что мы будем действовать в интересах Киева и киевлян и будем объединяться с прогрессивными партиями, депутатами, которые будут поддерживать наши предложения", - сказала Кулеба в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что пока еще не может назвать партии, с которыми фракция будет сотрудничать в Киевсовете, поскольку переговоры в настоящее время продолжаются.

По словам Кулебы, во фракции "Слуга народа" будет 12 депутатов.

Отвечая на вопрос, возглавит ли она фракцию, политик сказала: "Пока еще рано говорить, кто будет главой фракции".

Кулеба подчеркнула, что это решение будет приниматься коллективно и после того, как новый состав Киевсовета начнет свою работу.

Теги: #евгения_кулеба #планы #киевсовет #слуга_народа

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