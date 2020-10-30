В Каролино-Бугазской громаде по решению суда должны пройти повторные выборы

Одесский окружной административный суд отменил решение территориальной избирательной комиссии об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде (Одесская обл.) и обязал объявить повторные, сообщила председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Только что Одесский окружной админсуд отменил решение ТИК об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде", – написала Айвазовская на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Также она напомнила, что ТИК, не установив результатов выборов, созвала первое заседание органов местного самоуправления, на котором кандидаты приняли присягу.

"Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные", – подытожила председатель правления сети "ОПОРА".