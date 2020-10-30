Выборы

Выборы

19:29 30.10.2020

В Украине установлены результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов

1 мин читать
В Украине установлены результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов

Центральная избирательная комиссия получила результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях.

Как сообщила в пятницу пресс-служба ЦИК, по состоянию на 16:00 установлены результаты местных выборов депутатов 64 местных советов (8 – городских, 15 – поселковых, 41 – сельского) в 23 областях. Также признаны избранными 84 головы: 20 городских, 17 поселковых, 47 сельских в 23 областях.

В ЦИК подчеркнули, что процесс подсчета голосов избирателей и составления протоколов участковыми избирательными комиссиями завершен, почти все УИК передали документацию сельским, поселковым и городским территориальным избиркомам.

Этот процесс продолжается в двух областях (менее 0,2% УИК): в Винницкой области – 30 УИК, в Одесской – 27.

В ЦИК напомнили, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.

Результаты выборов можно найти на сайте ЦИК: https://bit.ly/32euvtd и https://bit.ly/3oGTVZX

Теги: #результаты #цик #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Одесский окружной админсуд обязал ТИК признать выборы в Каролино-Бугазской громаде несостоявшимися и объявить повторные

В Краматорске пройдет второй тур выборов городского головы, мэры Берегово и Фастова сохранили свои посты

В Украине установлены результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов

В Грузии утверждают, что Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы

Гусовский: главный вызов после местных выборов – консолидация и определение перспективы развития

Второй тур выборов в громадах от 75 тыс. может пройти 15, 22 или 29 ноября и даже в первое воскресенье декабря - "Опора"

Полиция расследует пропажу протоколов подсчета голосов и постановления УИК в Харькове

Избирательная кампания-2020 в Украине была менее истеричной по сравнению с 2019 годом - эксперт

Садовый на выборах мэра Львова получил почти 40% голосов, у Синютки 31% - предварительные данные горизбиркома

Блокируя подсчет голосов, власть пытается изменить результаты выборов - Турчинов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Каролино-Бугазской громаде по решению суда должны пройти повторные выборы

Кличко о решении КС: украинцы должны знать, за какие средства живут чиновники

Покровскую ОТГ в Днепропетровской области возглавил кандидат от "Слуги народа" Шаповал

Насалик и ряд депутатов местных советов избегут ответственности из-за решения КС – НАПК

Второй тур выборов в громадах от 75 тыс. может пройти 15, 22 или 29 ноября и даже в первое воскресенье декабря - "Опора"

Итоги местных выборов - изменение политического ландшафта и старт нового политического цикла в Украине

СБУ блокировала создание фейкового "Хмельницкого горсовета"

"Слуга народа" подготовит изменения в Избирательный кодекс - Корниенко

Мэр Новгород-Северского умер от COVID-19

Блокируя подсчет голосов, власть пытается изменить результаты выборов - Турчинов

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА