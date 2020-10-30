Кличко о решении КС: украинцы должны знать, за какие средства живут чиновники

Городской голова Киева Виталий Кличко считает, что решение Конституционного суда о неконституционности полномочий Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций может перечеркнуть реформу борьбы с коррупцией.

"Когда Конституционный суд пытается лишить полномочий НАПК на мониторинг образа жизни чиновников, в частности отменяя необходимость предоставления ими электронных деклараций, речь идет, на самом деле, о демократическом и европейском будущем Украины. Ведь фактически отменяются механизмы предотвращения коррупции, которые Украина создавала несколько последних лет. И брала на себя соответствующие обязательства перед ЕС, принимая антикоррупционное законодательство", - говорится в сообщении Кличко на странице в Facebook.

Он отметил, что не стоит перечеркивать реформы, особенно в борьбе с коррупцией. "Это вызывает возмущение и недоверие и среди граждан Украины, и непонимание со стороны международных партнеров нашего государства", - добавил мэр.

Кличко уверен, что люди, которые избирают власть, должны знать, "за какие средства живут чиновники", ведь это - один из главных принципов демократии.

Как известно, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, открытый круглосуточный доступ к реестру деклараций, проведение мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции".

Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство по решению КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), по итогам которого было срочно созвано заседание Кабинета министров в Офисе президента.

Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.