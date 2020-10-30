Выборы

Выборы

17:31 30.10.2020

Покровскую ОТГ в Днепропетровской области возглавил кандидат от "Слуги народа" Шаповал

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Покровскую ОТГ в Днепропетровской области возглавил кандидат от "Слуги народа" Шаповал

Кандидат на пост городского головы Покрова (Днепропетровская обл.) от партии "Слуга народа" Александр Шаповал побеждает в первом туре местных выборов с 78,95% голосов, сообщили в этой политсиле.

"Александр Шаповал - успешный управленец. Возглавит Покровскую городскую объединенную территориальную громаду уже второй раз", - говорится в сообщении на странице партии "Слуга народа" в Facebook.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, на должность городского головы Покрова баллотировались три кандидата.

Покров до апреля 2016 года назывался Орджоникидзе. Входит в Никопольский район.

Теги: #покров #отг #слуга_народа

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