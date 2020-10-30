Насалик и ряд депутатов местных советов избегут ответственности из-за решения КС – НАПК

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины, баллотировавшийся на пост мэра Калуша (Ивано-Франковская обл.) Игорь Насалик, не указавший заем от физического лица на $1,2 млн в ежегодной декларации, а также ряд депутатов местных советов смогут избежать ответственности за декларирование недостоверных сведений из-за решения Конституционного суда Украины (КС) об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства, заявляют в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Сегодня мы публикуем имена лиц, которым из-за решения КС удастся избежать ответственности за декларирование недостоверных сведений. Это будут экс-министр, депутаты городских советов и районных советов, судьи, директора государственных предприятий, чиновники - все те, кого налогоплательщики наняли на работу", - сообщается на странице НАПК в Facebook.

Кроме Насалика, в сообщении перечислены депутат Ужгородского городского совета Михаил Чурило, заместитель главы Шевченковской районной государственной администрации в г.Киеве Виктор Андреев, депутат Одесского городского совета Олег Этнарович, депутат Владимир-Волынского городского совета Руслан Мороз.

"Это только начало. Мы продолжим публиковать имена лиц, которым Конституционный Суд помог избежать наказания", - говорится в сообщении НАПК.