Избирательная кампания-2020 в Украине была менее истеричной по сравнению с 2019 годом - эксперт

В рамках избирательной кампании на местных выборах в Украине в 2020 году в медиа звучала критика, в частности, новой власти, в целом же этот процесс характеризовался меньшей эмоциональностью по сравнению с прошлым годом, считает научный директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

"В 2019 году популистский дискурс заполонил все, когда все каналы нагнетали истерию и били практически в одну точку. (...) Кампания 2020 года по сравнению с 2019 годом была менее истеричной: критиковали уже и новую власть - "зеленую". И эта критика началась даже на тех каналах, которые ранее тех политиков поддерживали", - озвучил свою оценку Гарань, отвечая на вопросы "Детектор медиа".

По его мнению, в нынешней ситуации СМИ вернулись "к олигархическому плюрализму, включавшему и критику власти", картина стала более сбалансированной.

Эксперт также отметил, что в 2020 году СМИ сыграли негативную роль на местных выборах. "С помощью медиа произошла реанимация людей, связанных с Януковичем и российской агрессией. Те старые политики были легитимизированы в медийном пространстве: они фактически воспользовались нашей демократией, нашими правилами игры. А те, кто находился у власти, не смогли с этим справиться. Видимо, в том числе из-за своей недальновидности и желания искать неоправданные компромиссы. В результате сформировался пророссийский медиапул", - констатирует Гарань.

Относительно новой избирательной системы он назвал проблему недостаточной просветительской работы. "Нужно было разъяснять и призывать людей изучать программы и кандидатов на местном уровне, а этого не было, так как основные политические силы во время местной кампании оперировали лозунгами общеукраинскими. (...) Избиратели, которые голосовали на местах, снова больше ориентировались на названия партий и их общую позицию, чем конкретные программы кандидатов на локальном уровне и анализ деятельности кандидатов. Думаю, это отчасти объясняет феномен успеха местных элит: они как раз и говорили, что заботятся о ситуации на местах", - обратил внимание эксперт.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.