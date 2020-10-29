Решение КС ликвидирует госконтроль над финансированием партий и избирательных кампаний - движение "Честно"

Движение "Честно" (рух "Чесно") призывает парламент и президента как можно скорее вмешаться и выработать решение по исправлению ситуации, сложившейся с контролем деятельности политических партий и кандидатов после решения Конституционного суда о несоответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства.

В сообщении "Честно" отмечается, что КС своим решением от 27 октября лишил Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) почти всех инструментов контроля финансирования политических партий и кандидатов как в избирательный, так и в межвыборный период. Кроме избирательных отчетов, НАПК не сможет надлежащим образом проверять текущую финансовую отчетность партий и составлять админпротоколы в случае выявления нарушений.

"Фактически партии и кандидаты получили возможность нарушать целый ряд законов и не нести за это никакой ответственности", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации) противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.