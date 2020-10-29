Зеленский отмечает невозможность воплощения результатов местных выборов после решения КС

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости неотложно решить все проблемы, возникшие после решения Конституционного суда о несоответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства, в частности, невозможность назначения лиц на должности в органах местного самоуправления избранных на прошедших 25 октября местных выборах.

"У нас сейчас проблема даже с тем, чтобы воплотить в жизнь результаты местных выборов. По сообщению НАПК, без внесенных этим решением Конституционного суда полномочий по проведению специальной проверки нельзя назначить избранных лиц на должности в органах местного самоуправления… Потому нужно детально проработать всю проблематику, которую, к сожалению, мы получили после решения Конституционного суда Украины", - сказал Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг.

При этом, очертив круг проблем, возникших в свете вышеупомянутого решения КС, глава Украинского государства отметил необходимость срочного их решения. "У нас очень мало времени, хочу, чтобы у нас начался диалог, и самое главное – чтобы мы вышли с решениями после нашего сегодняшнего заседания СНБО", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 УК Украины противоречит ч. 1 ст. 8 Основного закона Украины.

Ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины - декларирование недостоверной информации.